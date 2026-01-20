Зеленський відповів, чи поїде на саміт G7
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде присутній на саміті G7. За його словами, Україну поки що не запрошували.
Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 20 січня.
Зеленський про саміт G7
Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо можливої участі у саміті G7, який відбудеться 22 січня в Парижі.
За словами глави держави, він поки не отримував запрошення від лідера Франції Емманюеля Макрона, однак ймовірність участі Україні залишається.
"Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери й де є тематика України, він завжди мене запрошує. Тому що знає: наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України", — сказав президент.
Також український лідер пояснив, чого очікує від зустрічей в Давосі.
Крім того, глава держави прокоментував інформацію про запрошення України долучитися до Ради миру, яку ініціює команда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!