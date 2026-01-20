Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи поїде на саміт G7

Зеленський відповів, чи поїде на саміт G7

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 13:07
Зеленський відповів, чи буде присутній на саміті G7
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде присутній на саміті G7. За його словами, Україну поки що не запрошували.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про саміт G7

Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо можливої участі у саміті G7, який відбудеться 22 січня в Парижі.

За словами глави держави, він поки не отримував запрошення від лідера Франції Емманюеля Макрона, однак ймовірність участі Україні залишається.

"Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери й де є тематика України, він завжди мене запрошує. Тому що знає: наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України", — сказав президент.

Також український лідер пояснив, чого очікує від зустрічей в Давосі.

Крім того, глава держави прокоментував інформацію про запрошення України долучитися до Ради миру, яку ініціює команда Трампа.

Володимир Зеленський G7 саміт політики війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації