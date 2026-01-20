Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде присутній на саміті G7. За його словами, Україну поки що не запрошували.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів у вівторок, 20 січня.

Зеленський про саміт G7

Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо можливої участі у саміті G7, який відбудеться 22 січня в Парижі.

За словами глави держави, він поки не отримував запрошення від лідера Франції Емманюеля Макрона, однак ймовірність участі Україні залишається.

"Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери й де є тематика України, він завжди мене запрошує. Тому що знає: наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України", — сказав президент.

Також український лідер пояснив, чого очікує від зустрічей в Давосі.

Крім того, глава держави прокоментував інформацію про запрошення України долучитися до Ради миру, яку ініціює команда Трампа.