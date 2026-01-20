Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли присутствовать на саммите G7. По его словам, Украину пока что не приглашали.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.

Зеленский о саммите G7

Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов относительно возможного участия в саммите G7, который состоится 22 января в Париже.

По словам главы государства, он пока не получал приглашения от лидера Франции Эмманюэля Макрона, однако вероятность участия Украины остается.

"Потому что обычно, когда есть какие-то встречи большие, дипломатические, где присутствуют лидеры и где есть тематика Украины, он всегда меня приглашает. Потому что знает: наши принципы общие в этом. Ничего не решается об Украине без Украины", — сказал президент.

Также украинский лидер объяснил, чего ожидает от встреч в Давосе.

Кроме того, глава государства прокомментировал информацию о приглашении Украины присоединиться к Совету мира, который инициирует команда Трампа.