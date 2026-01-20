Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, поедет ли на саммит G7 или нет

Зеленский ответил, поедет ли на саммит G7 или нет

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 13:07
Зеленский ответил, будет ли присутствовать на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли присутствовать на саммите G7. По его словам, Украину пока что не приглашали.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о саммите G7

Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов относительно возможного участия в саммите G7, который состоится 22 января в Париже.

По словам главы государства, он пока не получал приглашения от лидера Франции Эмманюэля Макрона, однако вероятность участия Украины остается.

"Потому что обычно, когда есть какие-то встречи большие, дипломатические, где присутствуют лидеры и где есть тематика Украины, он всегда меня приглашает. Потому что знает: наши принципы общие в этом. Ничего не решается об Украине без Украины", — сказал президент.

Также украинский лидер объяснил, чего ожидает от встреч в Давосе.

Кроме того, глава государства прокомментировал информацию о приглашении Украины присоединиться к Совету мира, который инициирует команда Трампа.

Владимир Зеленский G7 саммит политики война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации