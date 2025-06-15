Зустріч Зеленського та Трампа — коли очікувати

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи планується нова зустріч із Президентом США Дональдом Трапом. Він зазначив, що наразі команди обох сторін працюють над можливістю зустрічі лідерів.

Про це інформує "Інтерфакс".

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"Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися", — сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на запитання щодо підтвердження зустрічі з Трампом.

Крім того, лідер України зазначив, що найближчим часом буде контактувати з американською стороною щодо введення прайскепів на російську нафту та застосування санкцій проти енергетики РФ.

"Думаю, що з президентом (Трампом. — Ред.) і будемо порушувати це питання", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Трамп висловився про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков розповів деталі розмови російського диктатора з Трампом 14 червня.