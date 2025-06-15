Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відповів, чи планується нова зустріч з Трампом arrow

Зеленський відповів, чи планується нова зустріч з Трампом

15 червня 2025 07:47
Євтушенко Аліна - редактор
Зустріч Зеленського та Трампа — коли очікувати
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи планується нова зустріч із Президентом США Дональдом Трапом. Він зазначив, що наразі команди обох сторін працюють над можливістю зустрічі лідерів.

Про це інформує "Інтерфакс".

Реклама
Читайте також:

Зеленський про зустріч з Трампом — деталі

"Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися", — сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на запитання щодо підтвердження зустрічі з Трампом.

Крім того, лідер України зазначив, що найближчим часом буде контактувати з американською стороною щодо введення прайскепів на російську нафту та застосування санкцій проти енергетики РФ.

"Думаю, що з президентом (Трампом. — Ред.) і будемо порушувати це питання", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Трамп висловився про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков розповів деталі розмови російського диктатора з Трампом 14 червня.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні зустріч
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації