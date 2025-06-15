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Зеленский ответил, планируется ли новая встреча с Трампом

15 июня 2025 07:47
Евтушенко Алина - редактор
Встреча Зеленского и Трампа - когда ожидать
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, планируется ли новая встреча с Президентом США Дональдом Трапом. Он отметил, что сейчас команды обеих сторон работают над возможностью встречи лидеров.

Об этом информирует "Интерфакс".

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"Обе команды работают, чтобы мы встретились", — сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос о подтверждении встречи с Трампом.

Кроме того, лидер Украины отметил, что в ближайшее время будет контактировать с американской стороной относительно введения прайскепов на российскую нефть и применения санкций против энергетики РФ.

"Думаю, что с президентом (Трампом. — Ред.) и будем поднимать этот вопрос", — отметил глава государства.

Напомним, что недавно Трамп высказался о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал детали разговора российского диктатора с Трампом 14 июня.

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