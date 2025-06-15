Встреча Зеленского и Трампа - когда ожидать

Зеленский ответил, планируется ли новая встреча с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, планируется ли новая встреча с Президентом США Дональдом Трапом. Он отметил, что сейчас команды обеих сторон работают над возможностью встречи лидеров.
Об этом информирует "Интерфакс".
Зеленский о встрече с Трампом — детали
"Обе команды работают, чтобы мы встретились", — сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос о подтверждении встречи с Трампом.
Кроме того, лидер Украины отметил, что в ближайшее время будет контактировать с американской стороной относительно введения прайскепов на российскую нефть и применения санкций против энергетики РФ.
"Думаю, что с президентом (Трампом. — Ред.) и будем поднимать этот вопрос", — отметил глава государства.
Напомним, что недавно Трамп высказался о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал детали разговора российского диктатора с Трампом 14 июня.
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