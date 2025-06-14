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Трамп висловився про розмову з Путіним — що сказав

14 червня 2025 22:31
Аркадій Пастула - Редактор
Розмова Трампа з Путіним 14 червня — деталі від лідера США
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у суботу, 14 червня. За його словами, президент країни-агресорки привітав його з днем народження.

Про це Дональд Трамп повідомив у Truth Social.

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Розмова Трампа з Путіним

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже мило привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає", — зауважив Трамп.

За його словами, розмова тривала досить довго. Однак сторони мало говорили про Росію та Україну, оскільки "це буде наступного тижня".

Трамп зазначив, що Путін займається запланованим обміном полоненими.

"Розмова тривала приблизно годину. Він, як і я, вважає, що ця війна в Ізраїлі та Ірані повинна закінчитися, на що я пояснив, що його війна також повинна закінчитися", — додав він.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів деталі розмови російського диктатора з Трампом 14 червня.

Крім того, Путін нібито висловив готовність продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

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