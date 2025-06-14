Разговор Трампа с Путиным 14 июня — детали от лидера США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным в субботу, 14 июня. По его словам, президент страны-агрессора поздравил его с днем рождения.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Разговор Трампа с Путиным

"Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень мило поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает", — отметил Трамп.

По его словам, разговор продолжался довольно долго. Однако стороны мало говорили о России и Украине, поскольку "это будет на следующей неделе".

Трамп отметил, что Путин занимается запланированным обменом пленными.

"Разговор длился примерно час. Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться", — добавил он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков рассказал детали разговора российского диктатора с Трампом 14 июня.

Кроме того, Путин якобы выразил готовность продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.