Зеленський відповів, чи обрав нового керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, хто очолить Офіс президента. За його словами, він уже провів кілька консультацій з кандидатами, і всі вони підтвердили готовність обійняти посаду.

Раніше Зеленський назвав серед можливих кандидатів міністра оборони Дениса Шмигаля, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, керівника ГУР Кирила Буданова, заступника керівника ОП Павла Палісу та заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю.

