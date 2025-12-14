Зеленский ответил, выбрал ли нового руководителя Офиса президента

Зеленский ответил, выбрал ли нового главу Офиса президента
Президент Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения относительно того, кто возглавит Офис президента. По его словам, он уже провел несколько консультаций с кандидатами, и все они подтвердили готовность занять должность.
Ранее Зеленский назвал среди возможных кандидатов министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, руководителя ГУР Кирилла Буданова, заместителя руководителя ОП Павла Палису и заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.
