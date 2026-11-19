Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загрози замаху з боку Росії та розповів, як реагує на попередження спецслужб. Журналіст Річард Енгель прямо запитав главу держави, чи готовий він загинути заради України. Зеленський відповів, що усвідомлює ризики війни, але не може постійно жити в страху.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю NBC News, інформує Новини.LIVE.

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Що Зеленський сказав про загрозу замаху

Під час розмови журналіст Річард Енгель запитав президента, чи не боїться він, що російський диктатор Володимир Путін спробує вбити його у відповідь на далекобійні удари України по території РФ.

Енгель також згадав повідомлення про нібито скасування заборони на особисте вбивство Зеленського та попередні спроби замахів на українського президента, зокрема в Польщі.

У відповідь Зеленський наголосив, що під час війни кожен усвідомлює небезпеку для власного життя.

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"Ми зараз на війні й розуміємо, що можемо загинути. Багато військових живуть і воюють, усвідомлюючи це. Вони борються за нашу країну, за життя наших дітей та онуків, за їхнє майбутнє", — сказав президент.

Після цього журналіст уточнив, чи означає така відповідь готовність померти заради України. Зеленський заявив, що просто виконує свої обов'язки як президент.

Як Зеленський реагує на попередження про замахи

Глава держави розповів, що російські спецслужби вже неодноразово готували замахи на нього. За його словами, він регулярно отримує попередження від розвідки, спецслужб та охорони.

Зокрема, йому радять змінювати плани на день і ніч, а також посилювати заходи безпеки. Водночас Зеленський наголосив, що не може постійно зосереджуватися на загрозах власному життю.

"Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу", — додав президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив про можливість США та Китаю вплинути на завершення війни. За його словами, Вашингтон і Пекін мають достатньо важелів, щоб зупинити Росію. Зокрема, йдеться про запровадження санкцій або навіть оголошення наміру припинити торгівлю з РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Зеленський повідомив про переговори Коаліції охочих за участю України та міжнародних партнерів19 листопада в Берліні. Серед головних тем — посилення протиповітряної оборони, постачання додаткових винищувачів F-16, фінансова допомога та подальші дипломатичні кроки щодо Росії.