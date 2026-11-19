Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы покушения со стороны России и рассказал, как реагирует на предупреждения спецслужб. Журналист Ричард Энгель прямо спросил главу государства, готов ли он погибнуть ради Украины. Зеленский ответил, что осознает риски войны, но не может постоянно жить в страхе.

Об этом Зеленский заявил в интервью NBC News, сообщает Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал об угрозе покушения

Во время беседы журналист Ричард Энгель спросил президента, не боится ли он, что российский диктатор Владимир Путин попытается убить его в ответ на дальнобойные удары Украины по территории РФ.

Энгель также упомянул сообщения о якобы отмене запрета на личное убийство Зеленского и предыдущие попытки покушений на украинского президента, в частности в Польше.

В ответ Зеленский подчеркнул, что во время войны каждый осознает опасность для собственной жизни.

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"Мы сейчас на войне и понимаем, что можем погибнуть. Многие военные живут и воюют, осознавая это. Они сражаются за нашу страну, за жизнь наших детей и внуков, за их будущее", — сказал президент.

После этого журналист уточнил, означает ли такой ответ готовность умереть ради Украины. Зеленский заявил, что просто выполняет свои обязанности как президент.

Как Зеленский реагирует на предупреждения о покушениях

Глава государства рассказал, что российские спецслужбы уже неоднократно готовили покушения на него. По его словам, он регулярно получает предупреждения от разведки, спецслужб и охраны.

В частности, ему советуют менять планы на день и ночь, а также усиливать меры безопасности. В то же время Зеленский подчеркнул, что не может постоянно сосредотачиваться на угрозах собственной жизни.

"Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу", — добавил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности США и Китая повлиять на завершение войны. По его словам, Вашингтон и Пекин располагают достаточными рычагами, чтобы остановить Россию. В частности, речь идет о введении санкций или даже объявлении о намерении прекратить торговлю с РФ.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский сообщил о переговорах "Коалиции желающих" с участием Украины и международных партнеров 19 ноября в Берлине. Среди главных тем — усиление противовоздушной обороны, поставки дополнительных истребителей F-16, финансовая помощь и дальнейшие дипломатические шаги в отношении России.