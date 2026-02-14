Президент України Володимир Зеленський отримує нагороду Евальда фон Кляйста під час Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого 2026 року. Фото: Reuters

У суботу, 14 лютого, український народ відзначили премією Евальда фон Кляйста. Нагороду, яку вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів, від імені України отримав президент Володимир Зеленський.

Про це інформує Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Українців відзначили премією Евальда фон Кляйста — деталі

Премію Евальда фон Кляйста, яку щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів, від імені України отримав глава держави Володимир Зеленський.

Під час свої промови він подякував усім європейським країнам та їхнім лідерам, а також згадав прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Я навіть хочу подякувати Віктору (Орбану, — Ред). Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує усіх нас у Європі бути кращими. Хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали таким, як він. Людиною, яка наче забула про значення слова сором", — сказав український лідер.

Під час промови Зеленського зал опладував стоячи.

Нагадаємо, що сьогодні на полях Мюнхенської безпекової конференції Зеленський обговорив з керівниками міжнародних інвестиційних компаній допомогу Україні.

Також Зеленський відповів, чи є рішення від Німеччини щодо постачання Україні ракет Taurus.