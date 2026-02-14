Зеленський обговорив з керівниками компаній залучення допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив з керівниками міжнародних інвестиційних компаній залучення більшої допомоги Україні. Також мовилося про інвестиції в енергетику та оборону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський зустрівся з керівниками міжнародних компаній

Сьогодні, 14 лютого, український лідер обговорив з керівниками міжнародних інвестиційних компаній залучення більшої допомоги Україні, інвестиції в енергетичний та оборонний сектори, напрацювання пропозицій до плану відновлення країни після закінчення війни. А також роботу над гарантіями безпеки.

Зеленський наголосив, що для стійкості України необхідна підтримка.

"Впевнений, що допомога нашим людям зараз принесе взаємовигідні результати в майбутньому. Вдячний за цю зустріч і зацікавленість у партнерстві з нашою країною — дякую всім, хто долучився", — зазначив президент.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо.

Також 14 лютого на полях Мюнхенської конференції безпеки Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом — лідери говорили про військову підтримку.