Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с руководителями международных компаний помощь Украине

Зеленский обсудил с руководителями международных компаний помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 20:36
Зеленский обсудил с руководителями компаний привлечение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями международных инвестиционных компаний привлечение большей помощи Украине. Также говорилось об инвестициях в энергетику и оборону.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский встретился с руководителями международных компаний

Сегодня, 14 февраля, украинский лидер обсудил с руководителями международных инвестиционных компаний привлечение большей помощи Украине, инвестиции в энергетический и оборонный секторы, наработку предложений к плану восстановления страны после окончания войны. А также работу над гарантиями безопасности.

Зеленский подчеркнул, что для устойчивости Украины необходима поддержка.

"Уверен, что помощь нашим людям сейчас принесет взаимовыгодные результаты в будущем. Благодарен за эту встречу и заинтересованность в партнерстве с нашей страной — спасибо всем, кто присоединился", — отметил президент.

Напомним, что сегодня Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио.

Также 14 февраля на полях Мюнхенской конференции безопасности Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом — лидеры говорили о военной поддержке.

Владимир Зеленский инвестиции компании помощь Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации