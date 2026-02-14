Зеленский обсудил с руководителями компаний привлечение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями международных инвестиционных компаний привлечение большей помощи Украине. Также говорилось об инвестициях в энергетику и оборону.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский встретился с руководителями международных компаний

Сегодня, 14 февраля, украинский лидер обсудил с руководителями международных инвестиционных компаний привлечение большей помощи Украине, инвестиции в энергетический и оборонный секторы, наработку предложений к плану восстановления страны после окончания войны. А также работу над гарантиями безопасности.

Зеленский подчеркнул, что для устойчивости Украины необходима поддержка.

"Уверен, что помощь нашим людям сейчас принесет взаимовыгодные результаты в будущем. Благодарен за эту встречу и заинтересованность в партнерстве с нашей страной — спасибо всем, кто присоединился", — отметил президент.

Напомним, что сегодня Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио.

Также 14 февраля на полях Мюнхенской конференции безопасности Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом — лидеры говорили о военной поддержке.