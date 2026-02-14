Украинцев отметили премией Эвальда фон Кляйста

Видео
Главная Новости дня Зеленский от имени украинцев получил премию фон Кляйста — видео

Зеленский от имени украинцев получил премию фон Кляйста — видео

Дата публикации 14 февраля 2026 21:56
Президент Украины Владимир Зеленский получает награду Эвальда фон Кляйста во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026 года. Фото: Reuters

В субботу, 14 февраля, украинский народ отметили премией Эвальда фон Кляйста. Награду, которую вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, от имени Украины получил президент Владимир Зеленский.

Об этом информирует Новини.LIVE с места события.

Во время своей речи он поблагодарил все европейские страны и их лидеров, а также вспомнил премьера Венгрии Виктора Орбана.

"Я даже хочу поблагодарить Виктора (Орбана, — Ред). Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились таким, как он. Человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — сказал украинский лидер.

Во время речи Зеленского зал оплакивал стоя.

Напомним, что сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский обсудил с руководителями международных инвестиционных компаний помощь Украине.

Также Зеленский ответил, есть ли решение от Германии по поставкам Украине ракет Taurus.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
