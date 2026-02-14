Зеленский от имени украинцев получил премию фон Кляйста — видео
В субботу, 14 февраля, украинский народ отметили премией Эвальда фон Кляйста. Награду, которую вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, от имени Украины получил президент Владимир Зеленский.
Украинцев отметили премией Эвальда фон Кляйста — детали
Премию Эвальда фон Кляйста, которую ежегодно вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, от имени Украины получил глава государства Владимир Зеленский.
Во время своей речи он поблагодарил все европейские страны и их лидеров, а также вспомнил премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Я даже хочу поблагодарить Виктора (Орбана, — Ред). Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились таким, как он. Человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — сказал украинский лидер.
Во время речи Зеленского зал оплакивал стоя.
