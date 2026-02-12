Президент Зеленський підписав указ щодо гарантій безпеки України

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 11 лютого 2026 року, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року під назвою "Про гарантії безпеки для України". У документі, виданому відповідно до статті 107 Конституції України, передбачено введення в дію зазначеного рішення РНБО.

Про це Новини.LIVE стало відомо з указу Президента України.

Зазначається, що окремим пунктом визначено, що контроль за його виконанням здійснюватиме Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Указ. Фото: скриншот

Рішенні РНБО було ухвалене після розгляду пропозицій щодо забезпечення гарантій безпеки для України. Ці пропозиції сформовані за підсумками роботи української делегації, яка брала участь у переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого і сталого миру.

Рада національної безпеки і оборони доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати на розгляд Президента проєкти міжнародних договорів, що стосуються гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлювався щодо вступу України в ЄС та заявив про потребу чітких термінів.

Натомість Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна матиме багаторівневі гарантії безпеки.