Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки

Зеленський увів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:51
Президент Зеленський підписав указ щодо гарантій безпеки України
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 11 лютого 2026 року, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року під назвою "Про гарантії безпеки для України". У документі, виданому відповідно до статті 107 Конституції України, передбачено введення в дію зазначеного рішення РНБО.

Про це Новини.LIVE стало відомо з указу Президента України. 

Реклама
Читайте також:

Зеленський видав указ щодо гарантій безпек

Зазначається, що окремим пунктом визначено, що контроль за його виконанням здійснюватиме Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

null
Указ. Фото: скриншот

Рішенні РНБО було ухвалене після розгляду пропозицій щодо забезпечення гарантій безпеки для України. Ці пропозиції сформовані за підсумками роботи української делегації, яка брала участь у переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації з метою досягнення справедливого і сталого миру.

Рада національної безпеки і оборони доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони в установленому порядку невідкладно підготувати та подати на розгляд Президента проєкти міжнародних договорів, що стосуються гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлювався щодо вступу України в ЄС та заявив про потребу чітких термінів. 

Натомість Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна матиме багаторівневі гарантії безпеки.

Володимир Зеленський Україна війна в Україні РНБО гарантії безпеки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації