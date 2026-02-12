Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 09:51
Президент Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 11 февраля 2026 года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года под названием "О гарантиях безопасности для Украины". В документе, изданном в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, предусмотрено введение в действие указанного решения СНБО.

Об этом Новини.LIVE стало известно из указа Президента Украины.

Реклама
Читайте также:

Зеленский издал указ о гарантиях безопасности

Отмечается, что отдельным пунктом определено, что контроль за его выполнением будет осуществлять Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу с момента его официального обнародования.

null
Указ. Фото: скриншот

Решение СНБО было принято после рассмотрения предложений по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Эти предложения сформированы по итогам работы украинской делегации, которая принимала участие в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также с представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить на рассмотрение Президента проекты международных договоров, касающихся гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказывался относительно вступления Украины в ЕС и заявил о необходимости четких сроков.

Зато Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина будет иметь многоуровневые гарантии безопасности.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский Украина война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации