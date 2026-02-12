Президент Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности Украины

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 11 февраля 2026 года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года под названием "О гарантиях безопасности для Украины". В документе, изданном в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, предусмотрено введение в действие указанного решения СНБО.

Об этом Новини.LIVE стало известно из указа Президента Украины.

Реклама

Читайте также:

Зеленский издал указ о гарантиях безопасности

Отмечается, что отдельным пунктом определено, что контроль за его выполнением будет осуществлять Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу с момента его официального обнародования.

Указ. Фото: скриншот

Решение СНБО было принято после рассмотрения предложений по обеспечению гарантий безопасности для Украины. Эти предложения сформированы по итогам работы украинской делегации, которая принимала участие в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также с представителями Российской Федерации с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить на рассмотрение Президента проекты международных договоров, касающихся гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказывался относительно вступления Украины в ЕС и заявил о необходимости четких сроков.

Зато Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина будет иметь многоуровневые гарантии безопасности.