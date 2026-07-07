Зеленський: Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Карина Приходько Редактор

Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal. Вона сприятиме експорту та спільному виробництву оборонної продукції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Нідерландів Робом Єттеном на полях саміту НАТО в Анкарі, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Угода Drone Deal між Україною та Нідерландами

За словами Зеленського, домовленість має сприяти експорту, спільному виробництву оборонної продукції, а також обміну технологіями, ідеями та бойовим досвідом.

Президент також повідомив, що ситуація для України на полі бою покращилася. Водночас складною залишається ситуація з протиповітряною обороною та системами Patriot. Нідерландська сторона заявила про можливість надання Україні додаткової військової підтримки.

Україна та Естонія підписали Drone Deal

Крім того, сьогодні Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

"Ми дуже раді бачити наших справжніх союзників і друзів. Сьогодні ми підписали Drone Deal між нашими країнами, і я вдячний усьому естонському народу за велику позитивну, значущу підтримку та ставлення до наших людей упродовж усіх цих років", — сказав глава держави.

За його словами, документ стане свідчення високого рівня взаємної довіри між країнами.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, Україна запускає механізм експорту зброї та оборонних технологій. Мінімальна сума контракту для готових виробів 15 мільйонів гривень.

Водночас у Брюсселі високо оцінили українське виробництво зброї. Єврокомісар назвав українську оборонну промисловість найкращою та найінноваційнішою у світі.