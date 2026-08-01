Зеленський привітав Молдову з Днем Незалежності

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Молдова мають святкувати дні незалежності в мирі та Європейському Союзі. Він наголосив, що Росія програє, а наші країни та Європа отримають перемогу у боротьбі за незалежність.

Про це глава держави сказав під час виступу у Молдові 27 серпня з нагоди Дня незалежності країни, передає Новини.LIVE.

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Що сказав Зеленський на честь Дня незалежності Молдови

Зеленський наголосив що Україна та Молдова — це вільні європейські нації, які мають разом залишатися незалежними та стати частиною мирної Європи.

"Молдова — сильна нація і, без жодних сумнівів, європейська нація. Точно знаю, що разом ми всі будемо частиною Європи — вільної та мирної Європи. Саме це найважливіше для наших людей. Ми всі однаково цінуємо людське життя. Ми хочемо жити гідно у своїх країнах і хочемо залишатися європейськими націями", — сказав президент.

Він висловив упевненість, що Україна та Молдова зможуть у майбутньому відзначати свої дні незалежності в мирі та вже у складі Європейського Союзу.

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"Впевнений: Росія програє, а люди переможуть! Наша країна, ваші країни, наша Європа — ми переможемо в цій історичній боротьбі, у цій битві за незалежність. І ми дуже хочемо святкувати наші дні незалежності в мирі та у Європейському Союзі. Ми зробимо все можливе, щоб це сталося! І нам треба й надалі бути разом", — резюмував Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський під час візиту до Молдові заявив, що Україна готова допомогати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності. Він наголосив на необхідності поглиблення співпраці трьох країн у сферах безпеки, логістики та енергетики.

Також ми писали, що за даними молдавських ЗМІ, Росія суттєво втратила вплив на так зване Придністров'я. Ба більше, зміни останніх років можуть наблизити регіон до Молдови.