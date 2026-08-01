Зеленский поздравил Молдову с Днём независимости

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны отмечать дни независимости в мире и в составе Европейского Союза. Он подчеркнул, что Россия проиграет, а наши страны и Европа одержат победу в борьбе за независимость.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Молдове 27 августа по случаю Дня независимости страны, передает Новини.LIVE.

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Что сказал Зеленский в честь Дня независимости Молдовы

Зеленский подчеркнул, что Украина и Молдова — это свободные европейские нации, которые должны вместе оставаться независимыми и стать частью мирной Европы.

"Молдова — сильная нация и, без всяких сомнений, европейская нация. Точно знаю, что вместе мы все будем частью Европы — свободной и мирной Европы. Именно это самое важное для наших людей. Мы все одинаково ценим человеческую жизнь. Мы хотим жить достойно в своих странах и хотим оставаться европейскими нациями", — сказал президент.

Он выразил уверенность, что Украина и Молдова смогут в будущем отмечать свои дни независимости в мире и уже в составе Европейского Союза.

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"Уверен: Россия проиграет, а люди победят! Наша страна, ваши страны, наша Европа — мы победим в этой исторической борьбе, в этой битве за независимость. И мы очень хотим праздновать наши дни независимости в мире и в составе Европейского Союза. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло! И нам нужно и впредь быть вместе", — подытожил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский во время визита в Молдову заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности. Он подчеркнул необходимость углубления сотрудничества трех стран в сферах безопасности, логистики и энергетики.

Также мы писали, что, по данным молдавских СМИ, Россия существенно утратила влияние на так называемое Приднестровье. Более того, изменения последних лет могут сблизить регион с Молдовой.