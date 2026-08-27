Украина готова укреплять безопасность Молдовы и Румынии — Зеленский

Владимир Зеленский, Мая Санду, Никушор Дан. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности. Глава государства подчеркнул необходимость углубления сотрудничества трех стран в сферах безопасности, логистики и энергетики. Он также рассказал о российском терроре в украинской столице — за сутки в Киеве прозвучало 11 воздушных тревог.

Об этом Зеленский заявил во время пребывания в Кишиневе, передает Новини.LIVE.

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Украина готова помогать Молдове и Румынии

Известно, что представители Украины, Молдовы и Румынии уже обсудили детали будущего сотрудничества. Совместные шаги, по его словам, должны обеспечить конкретные результаты в сфере безопасности.

Зеленский отметил, что Украина также заинтересована в развитии логистических и энергетических маршрутов, в частности для экспорта украинской продукции. Это особенно актуально на фоне попыток России блокировать украинские порты и морскую торговлю.

"Мы с Молдовой и Румынией и в логистике, и в энергетике, и во многих других сферах — естественные союзники", — подчеркнул президент.

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В то же время Украина и Молдова координируют свои действия в процессе евроинтеграции. Зеленский подчеркнул, что обе страны преследуют общую цель — полноправное членство в Европейском Союзе.

В Киеве за сутки объявили 11 воздушных тревог

Зеленский поблагодарил народы Молдовы и Румынии за поддержку Украины после начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних государств.

Президент рассказал, что из-за российских ударных беспилотников и баллистических ракет воздушные тревоги и атаки в украинских городах происходят практически ежедневно. В качестве примера он привел столицу: только за сутки в Киеве объявили 11 воздушных тревог.

"Мы должны помогать друг другу так, чтобы на любые угрозы нашим народам следовал достойный ответ", — заявил Зеленский.

По его словам, именно совместная работа Украины, Молдовы и Румынии должна помочь странам эффективнее реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что 27 августа, в четверг, Владимир Зеленский рассказал о последствиях атак РФ на Украину, в частности о том, что российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре и гражданским районам Украины. В Киевской области вспыхнули масштабные пожары, а в Одессе и Краматорске зафиксированы попадания в многоэтажные дома.

Между тем страны Европы продолжают поддерживать Украину. Недавно Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания подтвердила Украине разрешение на производство дальнобойных ракет SCALP. Глава государства отметил, что этот вопрос ранее обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер также подчеркнул возможность разблокирования ракет SCALP и соответствующей лицензии.