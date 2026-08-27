Атака РФ 27 августа: Зеленский о последствиях ночного обстрела

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российская армия нанесла удары по объектам энергетики и жилым кварталам Украины в ночь на 27 августа. Известно о масштабных пожарах в Киевской области и попаданиях в многоэтажные дома Одессы и Краматорска. Президент Владимир Зеленский заявил, что для прекращения войны необходимо лишить Москву ракетного рычага и наращивать силы ПВО. И над этим сейчас ведется работа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее заявление Владимира Зеленского.

Реклама

Зеленский прокомментировал российские удары по Украине 27 августа

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость расширения международной помощи в сфере противовоздушной обороны. Глава государства отметил недавние решения европейских союзников по усилению противовоздушной обороны, однако указал, что Украине требуются специализированные средства для отражения баллистических ракет.

Последствия обстрелов в Одессе 27 августа. Фото: ГСЧС

"Все, что усиливает защиту неба, фактически спасает жизни украинцев и украинок каждый день. Чтобы лишить Россию желания продолжать войну, необходимо эффективно сбивать ракеты, за которые так цепляется Москва, чтобы не останавливать войну. Благодарен каждому, кто это понимает и помогает", — подчеркнул президент, добавив, что такие поставки должны дополняться пакетами защиты, прежде всего через механизм PURL.

Разрушение частных домов в результате обстрела со стороны РФ 27 августа. Фото: ГСЧС Украины

По словам Зеленского, с ночи экстренные службы непрерывно ликвидируют последствия очередного военного преступления армии РФ.

Читайте также:

"С ночи продолжается ликвидация последствий российского нападения на наши регионы. Удар был комбинированным: дроны и баллистика. Россия продолжает вкладывать средства в ракеты и расширение своей войны, а значит, нужно усилить противодействие этому", — констатировал глава государства.

На этот раз вражеские обстрелы привели к разрушениям сразу в нескольких областях. В Краматорске в Донецкой области управляемая авиационная бомба попала в жилой многоэтажный дом, где подразделениям ГСЧС удалось оперативно спасти четырех человек.

Очередной удар по многоквартирному дому произошел также в Одессе, а на территории Харьковской области враг вел огонь по частному жилому сектору. Кроме того, в результате обстрелов пострадало мирное население в двух крупных городах: трое человек получили травмы в Запорожье, а ещё двое гражданских лиц были ранены в Кривом Роге.

Разрушения в Кривом Роге. Фото: Александр Вилкул

В Киевской области , в селе Чубинское, пожарные подразделения ликвидируют масштабные возгорания на территории предприятий, вспыхнувшие после атаки ударных беспилотников. В то же время в Херсонской, Сумской и Полтавской областях зафиксированы попадания вражеских средств поражения по объектам критической инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что в ГШ ВСУ рассказали подробности о последствиях российского обстрела 27 августа.

Массированный вражеский обстрел в ночь на 27 августа охватил пять украинских регионов. Россияне запустили сотни дронов и применили разнообразное ракетное вооружение, среди которого были и образцы северокорейских ракет.

Выяснилось, что в столичном Шевченковском районе российская ракета существенно повредила несколько образовательных учреждений, в частности здание местной гимназии. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.