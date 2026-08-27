Атака РФ 27 серпня: Зеленський про наслідки нічного обстрілу

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російська армія атакувала енергетику та цивільні квартали України у ніч проти 27 серпня. Відомо про масштабні пожежі на Київщині та влучання у багатоповерхівки Одеси й Краматорська. Президент Володимир Зеленський заявив, що для припинення війни необхідно позбавити Москву ракетного важеля та нарощувати сили ППО. І над цим зараз триває робота.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на відповідну заяву Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував російські удари по Україні 27 серпня

Володимир Зеленський наголосив на потребі розширення міжнародної протиповітряної допомоги. Глава держави відзначив нещодавні рішення європейських союзників щодо посилення протиповітряної оборони, проте зазначив, що Україна потребує спеціалізованих засобів для відбиття балістики.

Наслідки обстрілів в Одесі 27 серпня. Фото: ДСНС

"Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти. Вдячний кожному, хто це розуміє та допомагає", — підкреслив президент, додавши, що такі поставки мають доповнюватися пакетами захисту насамперед через механізм PURL.

Руйнування приватних будинків від обстрілу РФ 27 серпня. Фото: ДСНС України

За словами Зеленського, з ночі екстрені служби безперервно долають наслідки чергового воєнного злочину армії РФ.

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"З ночі триває ліквідація наслідків російської атаки на наші регіони. Комбінований був удар: дрони та балістика. Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, потрібно більше протидії цьому", — констатував очільник держави.

Цього разу ворожі обстріли спричинили руйнування одразу в кількох областях. У Краматорську на Донеччині керована авіаційна бомба поцілила в житлову багатоповерхівку, де підрозділам ДСНС вдалося оперативно врятувати чотирьох людей.

Черговий приліт у багатоквартирний будинок стався також в Одесі, а на території Харківської області ворог вів вогонь по приватному житловому сектору. Крім того, через обстріли постраждало мирне населення у двох великих містах: троє людей отримали травми у Запоріжжі, а ще двоє цивільних зазнали поранень у Кривому Розі.

Руйнування в Кривому Розі. Фото: Олександр Вілкул

У Київській області, в селі Чубинське, пожежні підрозділи ліквідовують масштабні займання на території підприємств, що спалахнули після атаки ударних безпілотників. Водночас у Херсонській, Сумській та Полтавській областях зафіксовано влучання ворожих засобів ураження по об'єктах критичної інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що в ПС ЗСУ повідомили деталі про наслідки російського обстрілу 27 серпня.

Масований ворожий обстріл у ніч проти 27 серпня охопив п'ять українських регіонів. Росіяни випустили сотні дронів та застосували різноманітне ракетне озброєння, серед яких були й зразки північнокорейських ракет.

З'ясувалося, що у столичному Шевченківському районі російська ракета суттєво пошкодила пару освітніх установ, зокрема будівлі місцевої гімназії. На щастя, обійшлося без людських жертв і травмованих.