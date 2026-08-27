Україна готова посилювати безпеку Молдови та Румунії - Зеленський

Володимир Зеленський, Мая Санду, Нікушор Дан. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності. Глава держави наголосив на необхідності поглиблення співпраці трьох країн у сферах безпеки, логістики та енергетики. Він також розповів про російський терор української столиці — за добу в Києві пролунало 11 повітряних тривог.

Про це Зеленський заявив під час перебування у Кишиневі, передає Новини.LIVE.

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Україна готова допомагати Молдові та Румунії

Відомо, що представники України, Молдови та Румунії вже обговорили деталі майбутньої співпраці. Спільні кроки, за його словами, мають забезпечити конкретні результати у сфері безпеки.

Зеленський зазначив, що Україна також зацікавлена у розвитку логістичних та енергетичних маршрутів, зокрема для експорту української продукції. Це особливо актуально на тлі спроб Росії блокувати українські порти та морську торгівлю.

"Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах — природні союзники", — наголосив президент.

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Водночас Україна та Молдова координують свої дії у процесі євроінтеграції. Зеленський підкреслив, що обидві країни мають спільну мету — повноправне членство в Європейському Союзі.

У Києві за добу оголосили 11 повітряних тривог

Зеленський подякував народам Молдови та Румунії за підтримку України після початку повномасштабної війни. Він наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх держав.

Президент розповів, що через російські ударні безпілотники та балістичні ракети повітряні тривоги й атаки в українських містах відбуваються практично щодня. Як приклад він навів столицю: лише за одну добу в Києві оголосили 11 повітряних тривог.

"Ми повинні одне одному допомагати так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь", — заявив Зеленський.

За його словами, саме спільна робота України, Молдови та Румунії має допомогти країнам ефективніше реагувати на безпекові виклики.

Новини.LIVE писали, що 27 серпня, в четвер, Володимир Зеленський повідомив про наслідки атак РФ на Україну, зокрема російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних районах України. На Київщині спалахнули масштабні пожежі, а в Одесі та Краматорську зафіксували влучання у багатоповерхові будинки.

Тим часом, країни Європи продовжують підтримувати Україну. Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія підтвердила Україні дозвіл на виробництво далекобійних ракет SCALP. Глава держави зазначив, що це питання раніше обговорювалося з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер також наголосив на можливості розблокування ракет SCALP і відповідної ліцензії.