Президент України Володимир Зеленський.Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона передала США перелік із 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, де варто провести гуманітарну місію, за прикладом тимчасово окупованих Олешок. Він повідомив, що список сформовано з урахуванням кількості людей, які потребують допомоги.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Україна передала США список 15 пунктів для евакуації

Український лідер повідомив, що він разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим обговорив скільки людей можна евакуювати та які кроки для цього вже здійснено. Оновлений перелік населених пунктів передали уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та американським представникам.

Зокрема, на Херсонщині до списку увійшли:

Раденськ;

Костогризове;

Гола Пристань;

Стара Збур'ївка;

Нова Збур'ївка;

Гладківка;

Великі Копані;

Кардашинка;

Велика Кардашинка.

На території Запорізької області евакуаційні заходи можуть охопити такі населені пункти:

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Маячка;

Златопіль;

Дніпрорудне;

Кам'янське;

Верхня Криниця;

Василівка.

За словами очільника держави, наразі список не є остаточним, його будуть оновлювати після отримання точнішої інформації про стан та кількість людей, які потребують допомоги.

Окремо Володимир Зеленський подякував Першій леді США Меланії Трамп за гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках, за розблокування та порятунок громадян України.

Ми писали, що Меланія Трамп сподівається, що РФ та Україна домовляться про черговий режим тиші до Різдва. Перша леді вважає, що якщо обидві країни виявлять готовність до припинення вогню, тоді наступної гуманітарної місії можна досягти в короткі терміни.

Новини.LIVE інформували, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з Меланією Трамп заявив, що важливо продовжувати гуманітарні ініціативи. Він згадав гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках та наголосив, що цей успішний досвід варто використовувати.