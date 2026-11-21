Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала США перечень из 15 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, где следует провести гуманитарную миссию, по примеру временно оккупированных Олешек. Он сообщил, что список составлен с учетом количества людей, нуждающихся в помощи.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Украина передала США список из 15 населенных пунктов для эвакуации

Украинский лидер сообщил, что он вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым обсудил, сколько людей можно эвакуировать и какие шаги для этого уже предприняты. Обновленный перечень населенных пунктов передали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу и американским представителям.

В частности, в Херсонской области в список вошли:

Раденск;

Костогризово;

Голая Пристань;

Старая Збурьевка;

Новая Збурьевка;

Гладковка;

Великие Копани;

Кардашинка;

Большая Кардашинка.

На территории Запорожской области эвакуационные меры могут охватить следующие населенные пункты:

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Маячка;

Златополь;

Днепрорудное;

Каменское;

Верхняя Криница;

Васильевка.

По словам главы государства, на данный момент список не является окончательным, его будут обновлять после получения более точной информации о состоянии и количестве людей, нуждающихся в помощи.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках, за разблокирование и спасение граждан Украины.

Мы писали, что Мелания Трамп надеется, что Россия и Украина договорятся об очередном режиме тишины до Рождества. Первая леди считает, что если обе страны проявят готовность к прекращению огня, то следующую гуманитарную миссию можно будет организовать в кратчайшие сроки.

Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время беседы с Меланией Трамп заявил, что важно продолжать гуманитарные инициативы. Он упомянул гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках и подчеркнул, что этот успешный опыт стоит использовать.