Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о очередном прекращении огня до 25 декабря. По её мнению, достичь такого результата можно в короткие сроки, если обе стороны проявят готовность к перемирию.

Об этом она заявила в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

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Что Мелания Трамп сказала о рождественском перемирии

Первая леди США сначала упомянула о стремлении к миру во всем мире, однако отдельно подчеркнула, что хотела бы увидеть новые договоренности о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

"Конечно, это мир во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы, чтобы было больше перемирий. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже идут, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня", — сказала она.

Напомним, что в начале ноября при участии Мелании Трамп уже удалось согласовать временную гуманитарную паузу в оккупированных Олешках Херсонской области. Она длилась шесть дней — с 27 октября по 1 ноября. За этот период жителям населенного пункта доставили гуманитарную помощь, а почти 800 человек удалось эвакуировать.

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В то же время ранее Дональд Трамп заявил, что война в Украине раздражает его больше, чем он ожидал, из-за "огромной ненависти" между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали Новини.LIVE, Мелания Трамп заявила, что ей удалось наладить тесное сотрудничество с Украиной и Россией в вопросе возвращения похищенных украинских детей. Для поддержания постоянного контакта с обеими странами первая леди США назначила своего представителя Марка Бекмана.

Как сообщали Новини.LIVE, Мелания Трамп получила Орден княгини Ольги I степени за вклад в гуманитарную поддержку Украины. Награду ей вручили в Белом доме председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.