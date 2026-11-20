Первая леди США Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп рассказала о "прекрасных отношениях" с Украиной и Россией. Речь идет о деле возвращения детей. По её словам, между сторонами существует настоящее доверие.

Об этом Мелания Трамп заявила в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

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Отношения Мелании Трамп с Украиной и Россией

Первая леди США прокомментировала успех своей миссии по воссоединению 34 похищенных украинских детей с семьями.

Трамп заявила, что наладила прекрасные отношения с Украиной и Россией. Кроме того, она назначила своего представителя Марка Бекмана, чтобы он постоянно поддерживал связь с этими странами.

"А я сама участвую на каждом этапе", — заявила первая леди США.

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Трамп также заявила, что смогла наладить между украинцами и россиянами "настоящие доверительные отношения" в этом вопросе.

Как писали Новини.LIVE, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Меланией Трамп в Белом доме. В частности, стороны обсудили возвращение депортированных украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников.

Также Лубинец отметил, что Украина обсудила с представителями команды Мелании Трамп создание отдельного механизма для возвращения гражданских лиц, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях. Кроме того, стороны согласовывали подготовку новых гуманитарных миссий по примеру операции в Олешках.