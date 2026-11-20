Перша леді США Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп розповіла про "чудові відносини" з Україною та Росією. Йдеться про справу повернення дітей. За її словами, є справжня довіра.

Про це Меланія Трамп сказала в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Відносини Меланії Трамп з Україною та Росією

Перша леді США прокоментувала успіх своєї місії з возз’єднання 34 викрадених українських дітей з родинами.

Трамп заявила, що налагодила чудові відносини з Україною та Росією. Крім того, вона призначила свого представника Марка Бекмана, аби він постійно був з країнами на звʼязку.

"А я сама беру участь на кожному етапі", — заявила перша леді США.

Читайте також:

Трамп також заявила, що змогла налагодити між українцями та росіянами "справжні довірливі відносини" у цьому питанні.

Як писали Новини.LIVE, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із Меланією Трамп у Білому домі. Зокрема, сторони обговорили повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників.

Також Лубінець зазначав, що Україна обговорила з представниками команди Меланії Трамп створення окремого механізму для повернення цивільних громадян, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Крім того, сторони узгоджували підготовку нових гуманітарних місій за прикладом операції в Олешках.