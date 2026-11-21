Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про чергове припинення вогню до 25 грудня. На її думку, досягти такого результату можна в короткі терміни, якщо обидві сторони виявлять готовність до перемир’я.

Про це вона заявила в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

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Що Меланія Трамп сказала про різдвяне перемир’я

Перша леді США спершу згадала про прагнення миру в усьому світі, однак окремо підкреслила, що хотіла б побачити нові домовленості про припинення бойових дій між Україною та Росією.

"Звичайно, це мир у всьому світі. Але насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - сказала вона.

Нагадаємо, що на початку листопада за участі Меланії Трамп уже вдалося узгодити тимчасову гуманітарну паузу в окупованих Олешках Херсонської області. Вона тривала шість днів — із 27 жовтня до 1 листопада. За цей період жителям населеного пункту доправили гуманітарну допомогу, а майже 800 людей вдалося евакуювати.

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Водночас раніше Дональд Трамп, заявив, що війна в Україні дратує його більше, ніж він очікував, через "величезну ненависть" між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляли Новини.LIVE, Меланія Трамп заявила, що їй вдалося налагодити тісну співпрацю з Україною та Росією у питанні повернення викрадених українських дітей. Для підтримання постійного контакту з обома країнами перша леді США призначила свого представника Марка Бекмана.

Як повідомляли Новини.LIVE, Меланія Трамп отримала Орден княгині Ольги I ступеня за внесок у гуманітарну підтримку України. Нагороду їй вручили у Білому домі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.