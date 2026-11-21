Меланія Трамп сподівається на нове перемир’я між Україною та РФ до Різдва
Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про чергове припинення вогню до 25 грудня. На її думку, досягти такого результату можна в короткі терміни, якщо обидві сторони виявлять готовність до перемир’я.
Про це вона заявила в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.
Що Меланія Трамп сказала про різдвяне перемир’я
Перша леді США спершу згадала про прагнення миру в усьому світі, однак окремо підкреслила, що хотіла б побачити нові домовленості про припинення бойових дій між Україною та Росією.
"Звичайно, це мир у всьому світі. Але насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - сказала вона.
Нагадаємо, що на початку листопада за участі Меланії Трамп уже вдалося узгодити тимчасову гуманітарну паузу в окупованих Олешках Херсонської області. Вона тривала шість днів — із 27 жовтня до 1 листопада. За цей період жителям населеного пункту доправили гуманітарну допомогу, а майже 800 людей вдалося евакуювати.
Водночас раніше Дональд Трамп, заявив, що війна в Україні дратує його більше, ніж він очікував, через "величезну ненависть" між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляли Новини.LIVE, Меланія Трамп заявила, що їй вдалося налагодити тісну співпрацю з Україною та Росією у питанні повернення викрадених українських дітей. Для підтримання постійного контакту з обома країнами перша леді США призначила свого представника Марка Бекмана.
Як повідомляли Новини.LIVE, Меланія Трамп отримала Орден княгині Ольги I ступеня за внесок у гуманітарну підтримку України. Нагороду їй вручили у Білому домі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.