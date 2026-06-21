Зеленський анонсував нарощування ударів по Росії: українські дрони вже долітають на 2500 км

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже розпочала процес повернення війни на територію Росії. За його словами, РФ щодня наносить удари по Україні, і ми будемо давати дзеркальну відповідь, нарощуючи удари.

Про це у неділю, 21 червня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського в ефірі національного телемарафону.

Україна планує нарощувати атаки вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна продовжує нарощувати можливості для ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії, назвавши це частиною процесу "повернення війни в Росію".

"Вони нас кожного дня б'ють, а ми будемо кожного дня відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде", – сказав президент.

За словами глави держави, одним із прикладів стало ураження нафтопереробного заводу в Тюмені. Зеленський зазначив, що відстань до цілі по прямій від українського кордону становить близько 2070 км, а фактичний маршрут польоту безпілотника перевищив 2500 км.

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Президент повідомив, що атаку виконали нові українські ударні дрони FP-2, розроблені компанією Fire Point. Він також наголосив, що можливості цих безпілотників продовжують розширюватися.

"Вони 3000+ будуть. Це нові дрони. Такі хороші дрони", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна володіє інформацією про розташування російських військових підприємств, нафтобаз і газових сховищ, тому працює над створенням засобів ураження з ще більшою дальністю дії.

"Нам треба мати інструменти на більш далеку відстань. І ми це робимо", – зазначив президент.

Компанія Fire Point спеціалізується на виробництві ударних безпілотників і крилатих ракет. Однією з її розробок є FP-5 "Фламінго" — безпілотник із заявленою дальністю польоту до 3000 км та бойовою частиною масою до однієї тонни. За даними розробника, ці апарати вже використовуються для ураження цілей на території РФ.

Водночас FP-2 є компактнішою моделлю ударного дрона, яку вперше представили у 2025 році. Після модернізації її дальність польоту, за словами Зеленського, має перевищити 3000 км.

Новини.LIVE раніше інформували, що Зеленський заявив — модернізовані українські FPV-дрони вже здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Це суттєво розширює можливості українських сил у глибині території Росії.

Раніше Зеленський підбив підсумки "Рамштайна" та Ради Україна – Європейська рада. За його словами, це було найдовше засідання за участю українців.