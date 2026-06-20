Зеленський повідомив про FPV-дрони, здатні долати до 3000 км

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 20 червня заявив, що модернізовані українські FPV-дрони вже здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Це суттєво розширює можливості українських сил у глибині території Росії.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає Новини.LIVE.

Куди вже долетіли дрони

Глава держави повідомив, що так звані "далекобійні санкції" України вже досягли Тюменського регіону РФ, де розташовані об’єкти нафтопереробної інфраструктури на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

"Відпрацювали нові модернізовані FPV-дрони. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це є частиною системної роботи зі збільшення дальності українських безпілотних систем і посилення тиску на військову та енергетичну інфраструктуру РФ.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі зафіксовано обладнання, яке, за його словами, працює в інтересах Росії та використовується для сприяння ударам по українських містах і селах. Українська сторона дала Мінську час для демонтажу таких ретрансляторів, які можуть бути залучені до підтримки російських атак.

Раніше Новини.LIVE писали, що Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних переговорів та завершення війни дипломатичним шляхом. За його словами, наразі триває обговорення різних форматів можливого діалогу, однак будь-який переговорний процес має відбуватися за участі міжнародних партнерів.