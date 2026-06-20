Зеленский сообщил о FPV-дронах, способных преодолевать расстояние до 3000 км

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня заявил, что модернизированные украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Это существенно расширяет возможности украинских сил в глубине территории России.

Об этом Зеленский сказал в своём видеообращении, передаёт Новини.LIVE.

Куда уже долетели дроны

Глава государства сообщил, что так называемые "дальнобойные санкции" Украины уже достигли Тюменского региона РФ, где расположены объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

"Отработали новые модернизированные FPV-дроны. Теперь они могут достигать целей на расстоянии 3000 километров", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это является частью системной работы по увеличению дальности украинских беспилотных систем и усилению давления на военную и энергетическую инфраструктуру РФ.

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Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси зафиксировано оборудование, которое, по его словам, работает в интересах России и используется для содействия ударам по украинским городам и селам. Украинская сторона дала Минску время на демонтаж таких ретрансляторов, которые могут быть задействованы для поддержки российских атак.

Ранее Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил, что надеется на возобновление мирных переговоров и завершение войны дипломатическим путем. По его словам, в настоящее время продолжается обсуждение различных форматов возможного диалога, однако любой переговорный процесс должен проходить при участии международных партнеров.