Зеленский объявил о наращивании ударов по России: украинские дроны уже долетают на 2500 км

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала процесс возвращения войны на территорию России. По его словам, РФ ежедневно наносит удары по Украине, и мы будем давать зеркальный ответ, наращивая удары.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в эфире национального телемарафона.

Украина планирует наращивать атаки вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает наращивать возможности для ударов по военным и стратегическим объектам на территории России, назвав это частью процесса "возвращения войны в Россию".

"Они бьют нас каждый день, а мы будем каждый день отвечать. Безусловно, с каждым днём насилие будет нарастать", — сказал президент.

По словам главы государства, одним из примеров стало поражение нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Зеленский отметил, что расстояние до цели по прямой от украинской границы составляет около 2070 км, а фактический маршрут полета беспилотника превысил 2500 км.

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Президент сообщил, что атаку осуществили новые украинские ударные дроны FP-2, разработанные компанией Fire Point. Он также подчеркнул, что возможности этих беспилотников продолжают расширяться.

"Их будет более 3000. Это новые дроны. Такие хорошие дроны", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина располагает информацией о расположении российских военных предприятий, нефтебаз и газовых хранилищ, поэтому работает над созданием средств поражения с еще большей дальностью действия.

"Нам нужны средства поражения на более дальние расстояния. И мы этим занимаемся", — отметил президент.

Компания Fire Point специализируется на производстве ударных беспилотников и крылатых ракет. Одной из её разработок является FP-5 "Фламинго" — беспилотник с заявленной дальностью полёта до 3000 км и боевой частью массой до одной тонны. По данным разработчика, эти аппараты уже используются для поражения целей на территории РФ.

В то же время FP-2 — более компактная модель ударного дрона, впервые представленная в 2025 году. После модернизации его дальность полета, по словам Зеленского, должна превысить 3000 км.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Зеленский заявил — модернизированные украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Это существенно расширяет возможности украинских сил в глубине территории России.

Ранее Зеленский подвёл итоги "Рамштайна" и Совета "Украина — Европейский совет". По его словам, это было самое длительное заседание с участием украинцев.