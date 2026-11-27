Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати далекобійних ударів Сил оборони по військових та промислових об'єктах Росії протягом тижня. Українські військові атакували нафтову інфраструктуру, підприємства, задіяні у виробництві озброєння, військові аеродроми та літаки противника.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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Зеленський про результати ударів по Росії

За словами президента, протягом останнього тижня українські військові досягли результатів у низці російських регіонів. Зокрема, йдеться про Самарську, Нижньогородську, Краснодарський, Ростовську, Волгоградську, Ставропольський, Брянську, Пермську та Тульську області й краї, а також Башкортостан і Татарстан.

Сили оборони завдавали ударів і по російських об'єктах в акваторії Чорного моря.

"Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні", — заявив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що українські далекобійні удари спрямовані на об'єкти, які забезпечують ведення війни проти України.

Президент також подякував усім підрозділам Сил оборони та безпеки за застосування далекобійного озброєння проти Росії.

"Росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. Росії треба закінчити цю свою війну — треба обрати мир", — заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 26 листопада ГУР повторно уразило нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено виробниче обладнання, резервуари та трубопроводи.

Також Новини.LIVE писали, що 25 листопада СБУ повідомила про ураження Куйбишевського та Сизранського нафтопереробних заводів у Самарській області РФ. На території обох підприємств виникли пожежі, пошкоджено виробниче обладнання та резервуари. Обидва НПЗ забезпечують потреби російської армії в пальному.