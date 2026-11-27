Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах дальнобойных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам России в течение недели. Украинские военные атаковали нефтяную инфраструктуру, предприятия, задействованные в производстве вооружения, военные аэродромы и самолеты противника.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Зеленский о результатах ударов по России

По словам президента, в течение последней недели украинские военные добились результатов в ряде российских регионов. В частности, речь идет о Самарской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Брянской, Пермской и Тульской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Башкортостане и Татарстане.

Силы обороны наносили удары и по российским объектам в акватории Черного моря.

"Украина абсолютно справедливо отвечает на каждый российский удар. И я благодарю наши Силы обороны Украины за то, что ответы точные", — заявил Зеленский.

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Глава государства отметил, что украинские дальнобойные удары направлены на объекты, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

Президент также поблагодарил все подразделения Сил обороны и безопасности за применение дальнобойного вооружения против России.

"Россия получала множество вариантов деэскалации и прекращения этой войны, но все равно выбрала войну. России нужно закончить эту свою войну — нужно выбрать мир", — заявил глава государства.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 ноября ГУР повторно поразило нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар, повреждены производственное оборудование, резервуары и трубопроводы.

Также Новини.LIVE писали, что 25 ноября СБУ сообщила о поражении Куйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов в Самарской области РФ. На территории обоих предприятий возникли пожары, повреждены производственное оборудование и резервуары. Оба НПЗ обеспечивают потребности российской армии в топливе.