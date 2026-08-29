Удари по РФ є продовженням пам’яті полеглих героїв - Зеленський

Володимир Зеленський під час виступу 29 серпня. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня під час виступу перед рідними героїв, вшанував пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи державу від російської агресії. Глава держави наголосив, що українці пам’ятають подвиг усіх захисників і захисниць, які боролися за право України бути вільною та самостійною, а нинішня боротьба є продовженням цієї пам’яті.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

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Зеленський звернувся до українців у День пам’яті захисників

Володимир Зеленський зазначив, що 29 серпня є особливим і важливим днем для України. За його словами, цього дня держава вшановує пам’ять усіх полеглих героїв, захисників і захисниць, які загинули у боротьбі проти російської агресії.

Президент нагадав, що повномасштабна війна триває з 2022 року, а російська агресія проти України розпочалася ще у 2014 році.

Зеленський наголосив, що сьогодні тисячі українських військових продовжують захищати позиції України на фронті, а мирні люди гинуть унаслідок російських ударів. Водночас, Україна продовжує діяти, щоб зупинити російську агресію та перенести війну на територію держави-агресора за допомогою, зокрема, далекобійних ударів.

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Президент підкреслив, що ці дії є продовженням пам’яті про українських героїв.

"Це все наші активні дії, все це продовження нашої пам'яті. Нашої активної пам'яті", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив в своєму зверненні, що Україна пам’ятає подвиг кожного і кожної, хто не скорився Росії та продовжував боротися за українську державність.

Володимир Зеленський зауважив, що українці шанують мужність своїх військових і всього народу, а також пам’ятають усіх, хто віддав життя заради того, щоб Україна продовжувала існувати.

Він також висловив подяку полеглим захисникам і всім українським військовослужбовцям, які продовжують боронити державу.

"Пам'яті про подвиг українських героїв, про подвиг кожного й кожної, хто не здався Росії, хто виборює Україні право бути собою. Ми шануємо українських воїнів, ми шануємо сміливість народу України, ми пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя заради України, щоб Україна жила. Дякуємо вам, дякуємо нашим полеглим героям, дякуємо всім нашим воїнам нашої держави", — сказав у своєму зверненні до рідних полеглих Володимир Зеленський.

Виступ Зеленського перед рідними полеглих. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Нагородження. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський віддав шану полеглим захисникам і захисницям, які боролися за незалежність та територіальну цілісність України. Глава держави окремо підкреслив необхідність зберігати пам’ять про кожного українського військового, який загинув, захищаючи свободу, майбутнє країни та наступних поколінь.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні щороку вшановують пам’ять захисників і захисниць, які загинули, відстоюючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У цей день згадують усіх українських військових і добровольців, які віддали життя під час боротьби за державу. Дата має особливе значення для українців, оскільки пов’язана з однією з найтрагічніших подій російсько-української війни — Іловайською трагедією 2014 року.