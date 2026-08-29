Удары по РФ являются продолжением памяти погибших героев - Зеленский

Владимир Зеленский во время выступления 29 августа. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

29 августа президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед родными героев почтил память украинских военных, погибших, защищая государство от российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что украинцы помнят подвиг всех защитников и защитниц, которые боролись за право Украины быть свободной и независимой, а нынешняя борьба является продолжением этой памяти.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

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Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников

Владимир Зеленский отметил, что 29 августа — особый и важный день для Украины. По его словам, в этот день государство чтит память всех павших героев, защитников и защитниц, погибших в борьбе против российской агрессии.

Президент напомнил, что полномасштабная война продолжается с 2022 года, а российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году.

Зеленский подчеркнул, что сегодня тысячи украинских военных продолжают защищать позиции Украины на фронте, а мирные жители гибнут в результате российских ударов. В то же время Украина продолжает действовать, чтобы остановить российскую агрессию и перенести войну на территорию государства-агрессора с помощью, в частности, дальнобойных ударов.

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Президент подчеркнул, что эти действия являются продолжением памяти об украинских героях.

"Все это наши активные действия, все это продолжение нашей памяти. Нашей активной памяти", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул в своем обращении, что Украина помнит подвиг каждого и каждой, кто не подчинился России и продолжал бороться за украинскую государственность.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы чтят мужество своих военных и всего народа, а также помнят всех, кто отдал жизнь ради того, чтобы Украина продолжала существовать.

Он также выразил благодарность павшим защитникам и всем украинским военнослужащим, которые продолжают защищать государство.

"Памяти о подвиге украинских героев, о подвиге каждого и каждой, кто не сдался России, кто отстаивает право Украины быть собой. Мы чтим украинских воинов, мы чтим смелость народа Украины, мы помним всех, кто отдал свою жизнь ради Украины, чтобы Украина жила. Спасибо вам, спасибо нашим павшим героям, спасибо всем воинам нашего государства", — сказал в своем обращении к родным погибших Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского перед родными погибших. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Награждение. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отдал дань уважения погибшим защитникам и защитницам, которые боролись за независимость и территориальную целостность Украины. Глава государства особо подчеркнул необходимость сохранять память о каждом украинском военном, погибшем, защищая свободу, будущее страны и следующих поколений.

Напомним, 29 августа в Украине ежегодно чтят память защитников и защитниц, погибших, отстаивая независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. В этот день вспоминают всех украинских военных и добровольцев, отдавших жизнь в борьбе за государство. Эта дата имеет особое значение для украинцев, поскольку связана с одним из самых трагических событий российско-украинской войны — Иловайской трагедией 2014 года.