Зеленский почтил память погибших защитников Украины

Военнослужащий почетного караула. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства. Глава государства подчеркнул, что украинцы должны гордиться своими воинами и быть благодарными каждому, кто защищает страну сегодня или отдал за нее свою жизнь.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский поблагодарил украинских воинов

"Мы гордимся своими воинами. Мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам — всем, кто сегодня защищает Украину, и всем, кто отдал за нее свою жизнь", — отметил Зеленский.

Почтение памяти защитников. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент также подчеркнул важность сохранения памяти о каждом украинском воине, погибшем ради государства, свободы и будущего следующих поколений.

"Вечная благодарность всем украинским героям, кто защищал нашу землю, наших людей и наше право быть свободными. Пусть будет светлой память всех украинских героев, которые боролись и отдали свою жизнь, чтобы жизнь Украины сохранилась", — добавил глава государства.

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Мемориальная доска погибших защитников. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине в субботу, 29 августа, чтят память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина помнит каждого павшего воина и непременно отомстит за их жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, этот день посвящен памяти всех украинских военнослужащих и добровольцев, погибших, защищая Украину. Эта дата имеет важное символическое значение для украинцев, поскольку связана с одним из самых трагических событий российско-украинской войны — Иловайской трагедией 2014 года.