Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мы гордимся: Зеленский вспомнил павших в День памяти защитников

Мы гордимся: Зеленский вспомнил павших в День памяти защитников

Ua ru
29 августа 2026 13:16
Зеленский почтил память погибших защитников Украины
Военнослужащий почетного караула. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность государства. Глава государства подчеркнул, что украинцы должны гордиться своими воинами и быть благодарными каждому, кто защищает страну сегодня или отдал за нее свою жизнь.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский поблагодарил украинских воинов

"Мы гордимся своими воинами. Мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам — всем, кто сегодня защищает Украину, и всем, кто отдал за нее свою жизнь", — отметил Зеленский.

Мы гордимся: Зеленский вспомнил павших в День памяти защитников - фото 1
Почтение памяти защитников. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент также подчеркнул важность сохранения памяти о каждом украинском воине, погибшем ради государства, свободы и будущего следующих поколений.

"Вечная благодарность всем украинским героям, кто защищал нашу землю, наших людей и наше право быть свободными. Пусть будет светлой память всех украинских героев, которые боролись и отдали свою жизнь, чтобы жизнь Украины сохранилась", — добавил глава государства.

Читайте также:
Мы гордимся: Зеленский вспомнил павших в День памяти защитников - фото 2
Мемориальная доска погибших защитников. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине в субботу, 29 августа, чтят память защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина помнит каждого павшего воина и непременно отомстит за их жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, этот день посвящен памяти всех украинских военнослужащих и добровольцев, погибших, защищая Украину. Эта дата имеет важное символическое значение для украинцев, поскольку связана с одним из самых трагических событий российско-украинской войны — Иловайской трагедией 2014 года.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине погибшие военная служба
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации