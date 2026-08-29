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Главная Новости дня Отомстим за каждого: Буданов о Дне памяти защитников Украины

Отомстим за каждого: Буданов о Дне памяти защитников Украины

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29 августа 2026 10:41
День памяти защитников Украины: Буданов заявил о мести за павших
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Украине в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина отомстит за каждого погибшего.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Заявление Буданова в День памяти защитников Украины

Глава ОП подчеркнул, что сегодня вспоминают каждого воина, отдавшего жизнь за свободу и независимость Украины.

"Помним их подвиг, благодарны за возможность продолжать борьбу. Отомстим за каждого павшего защитника и защитницу. Вечная память Героям!" — добавил Буданов.

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Пост Буданова. Фото: скриншот

Отметим, что Новини.LIVE подробно рассказывали о Дне памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. В частности, выбор даты связан с событиями августа 2014 года под Иловайском в Донецкой области.

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А 27 августа в Киеве открылась выставка «Дни памяти героев Иловайской битвы 2014», посвященная воинам и добровольцам, участвовавшим в боях за город.

война Украина военные Кирилл Буданов День памяти защитников Украины
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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