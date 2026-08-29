День памяти защитников Украины 29 августа: история и символическое значение

Прощание с погибшим защитником. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Ежегодно 29 августа Украина чтит память защитников и защитниц, погибших, отстаивая независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Этот день посвящен всем павшим украинским воинам и добровольцам, чья жизнь оборвалась в ходе борьбы за Украину. Эта дата имеет особое символическое значение для украинцев, ведь она связана с одной из самых трагических страниц российско-украинской войны — Иловайской трагедией 2014 года.

Новини.LIVE рассказывают о Дне памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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День памяти погибших защитников Украины

День памяти защитников Украины ежегодно отмечается 29 августа. Он был установлен указом Президента Украины № 621/2019 от 23 августа 2019 года.

В документе эта дата определена как день ежегодного почтения памяти военнослужащих и добровольцев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Установление памятной даты преследовало цель не только почтить память погибших, но и сохранить память об их подвиге, а также напомнить обществу о цене украинской свободы.

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Выбор даты

Выбор даты связан с событиями августа 2014 года под Иловайском в Донецкой области. Летом того года украинские военные и добровольческие формирования вели тяжелые бои за город. В конце августа ситуация для украинских подразделений стала критической. После достижения договоренностей о выходе из района боевых действий колонны украинских военных начали покидать город.

29 августа 2014 года стал одним из самых трагических дней Иловайской операции. Украинские военные понесли значительные потери при выходе из окружения. По данным Украинского института национальной памяти, в результате Иловайской трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 были ранены, 158 считались пропавшими без вести, а 300 попали в плен.

Символ даты

Одним из главных символов 29 августа стал подсолнух. Его связывают с подсолнечными полями, через которые проходили украинские военные во время выхода из Иловайска. Для многих это растение стало символом памяти о погибших воинах и напоминанием о трагических событиях 2014 года.

Поэтому накануне и в день памяти украинцы могут использовать изображения подсолнечника, украшать им одежду или присоединяться к мемориальным акциям.

Почитание памяти

День памяти посвящен всем защитникам Украины, погибшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Речь идет не только о военнослужащих Вооруженных сил Украины. В памяти также остаются добровольцы и представители других воинских формирований, погибшие, защищая страну. Само понятие памятного дня охватывает павших в разные периоды борьбы за Украину.

День памяти во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года значение 29 августа стало еще шире. Память о защитниках Иловайска соединилась с памятью о тысячах украинских военных, погибших уже во время полномасштабной войны.

В то же время эта дата напоминает, что российско-украинская война началась не в 2022 году. Её современный этап берет начало в 2014 году с оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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