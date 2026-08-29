День пам’яті захисників України 29 серпня: історія та символ дати

Прощання із загиблим захисником. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Щороку 29 серпня Україна вшановує пам’ять захисників і захисниць, які загинули, боронячи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цей день присвячений усім полеглим українським воїнам і добровольцям, чиє життя обірвалося під час боротьби за Україну. Дата має особливе символічне значення для українців, адже повʼязана з однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни — Іловайською трагедією 2014 року.

Новини.LIVE розповідають про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Реклама

День пам’яті загиблих захисників України

День памʼяті захисників України щорічно припадає на 29 серпня. Його встановили указом Президента України №621/2019 від 23 серпня 2019 року.

Документ визначив цю дату як день щорічного вшанування військовослужбовців і добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Запровадження пам’ятної дати мало на меті не лише вшанувати загиблих, а й зберегти пам’ять про їхній подвиг та нагадувати суспільству про ціну української свободи.

Читайте також:

Вибір дати

Вибір дати пов’язаний із подіями серпня 2014 року під Іловайськом в Донецькій області. Влітку того року українські військові та добровольчі формування вели важкі бої за місто. Наприкінці серпня ситуація для українських підрозділів стала критичною. Після домовленостей про вихід із району бойових дій колони українських військових почали залишати місто.

29 серпня 2014 року став одним із найтрагічніших днів Іловайської операції. Українські військові зазнали значних втрат під час виходу з оточення. За даними Українського інституту національної пам’яті, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських воїнів, 429 були поранені, 158 вважалися зниклими безвісти, а 300 потрапили в полон.

Символ дати

Одним із головних символів 29 серпня став соняшник. Його пов’язують із соняшниковими полями, через які проходили українські військові під час виходу з Іловайська. Для багатьох ця рослина стала символом пам’яті про загиблих воїнів та нагадуванням про трагічні події 2014 року.

Через це напередодні та в день пам’яті українці можуть використовувати зображення соняшника, прикрашати ним одяг або долучатися до меморіальних акцій.

Вшанування памʼяті

День пам’яті присвячений усім захисникам України, які загинули під час боротьби за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Йдеться не лише про військовослужбовців Збройних сил України. У пам’яті також залишаються добровольці та представники інших військових формувань, які загинули, захищаючи країну. Саме поняття пам’ятного дня охоплює полеглих у різні періоди боротьби за Україну.

День пам’яті під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року значення 29 серпня стало ще ширшим. Пам’ять про захисників Іловайська поєдналася з пам’яттю про тисячі українських військових, які загинули вже під час повномасштабної війни.

Водночас ця дата нагадує, що російсько-українська війна почалася не у 2022 році. Її сучасний етап бере початок у 2014 році з окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Як писали Новини.LIVE, 8 серпня на Майдані Незалежності у Києві провели в останню путь очільника пошукової групи "Плацдарм" Олексія Юкова. Він загинув 5 серпня на Донеччині.

Раніше у столиці попрощалися із вуличним музикантом та тіктокером Денисом Опарою, який проходив службу в ЗСУ. Причиною смерті стала двобічна пневмонія.