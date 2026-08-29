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Головна Новини дня Помстимося за кожного: Буданов про день памʼяті захисників України

Помстимося за кожного: Буданов про день памʼяті захисників України

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29 серпня 2026 10:41
День пам’яті захисників України: Буданов заявив про помсту за полеглих
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В Україні у суботу, 29 серпня, День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що Україна помститься за кожного полеглого.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Заява Буданова в День пам’яті захисників України

Керівник ОП наголосив, що сьогодні згадують кожного воїна, який віддав життя за свободу та незалежність України.

"Пам'ятаємо їхній подвиг, вдячні за можливість продовжувати боротьбу. Помстимося за кожного полеглого захисника та захисницю. Вічна пам'ять Героям!" — додав Буданов.

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Допис Буданова. Фото: скриншот

Зазначимо, Новини.LIVE детально розповідали про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Зокрема, вибір дати пов’язаний із подіями серпня 2014 року під Іловайськом в Донецькій області. 

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А 27 серпня у Києві відкрили виставку "Дні памʼяті героїв Іловайської битви 2014", яка присвячена воїнами та добровольцям, які брали участь у боях за місто. 

війна Україна військові Кирило Буданов День пам'яті захисників України
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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