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Головна Новини дня Ми пишаємось: Зеленський згадав полеглих у День пам'яті захисників

Ми пишаємось: Зеленський згадав полеглих у День пам'яті захисників

Ua ru
29 серпня 2026 13:16
Зеленський вшанував пам’ять загиблих захисників України
Військовослужбовець почесної варти. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави. Глава держави наголосив, що українці мають пишатися своїми воїнами та бути вдячними кожному, хто захищає країну сьогодні або віддав за неї своє життя.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський подякував українським воїнам

"Ми пишаємося своїми воїнами. Ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям – усім, хто сьогодні боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя", — зазначив Зеленський.

Ми пишаємось: Зеленський згадав полеглих у День пам'яті захисників - фото 1
Вшанування пам'яті захисників. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент також наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного українського воїна, який загинув заради держави, свободи та майбутнього наступних поколінь.

"Вічна вдячність всім українським героям, хто захищав нашу землю, наших людей і наше право бути вільними. Хай буде світлою пам’ять усіх українських героїв, які боролися й віддали своє життя, щоб життя України збереглося", — додав глава держави.

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Пам'ятна дошка загиблих захисників. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні у суботу, 29 серпня, вшановують пам’ять захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що Україна пам’ятає кожного полеглого воїна та неодмінно помститься за їхні життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, цей день присвячений пам’яті всіх українських військовослужбовців і добровольців, які загинули, захищаючи Україну. Дата має важливе символічне значення для українців, оскільки пов’язана з однією з найтрагічніших подій російсько-української війни — Іловайською трагедією 2014 року.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні загиблі військова служба
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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