Звернення Зеленського 30 квітня — президент заявив про переговори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Незабаром відбудуться нові дипломатичні перемовини, над підготовкою яких уже працює українська сторона. Головним пріоритетом залишається безпека.

Про це в середу, 30 квітня, у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Що сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що незабаром відбудуться нові дипломатичні перемовини, над підготовкою яких уже працює українська сторона разом із міжнародними партнерами.

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"Сьогодні було досить багато технічної роботи з нашими партнерами — дипломатичної роботи передусім. Ми готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека — це головний пріоритет", — сказав Президент.

Глава держави також повідомив, що провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні, привітавши його з перемогою на виборах. Політики обговорили співпрацю в межах головування Канади в G7, зокрема — питання санкцій проти Росії, посилення системи ППО для України та дипломатичні ініціативи. Зеленський запросив Карні відвідати Україну.

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Крім того, український лідер зустрівся з міністрами закордонних справ та оборони Люксембургу. темою обговорень була підтримка України в Європі та необхідність припинення вогню на щонайменше 30 діб.

"Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну", — підкреслив Зеленський.

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Поміж тим, глава держави заслухав доповіді керівника ГУР Кирила Буданова та Головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті й подальших дій українських сил оборони.

Окремо Президент привітав українських прикордонників із професійним святом та відзначив їхню службу державними нагородами.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що врегульовує окремі питання надомної та дистанційної роботи.

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