Обращение Зеленского 30 апреля — президент заявил о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вскоре состоятся новые дипломатические переговоры, над подготовкой которых уже работает украинская сторона. Главным приоритетом остается безопасность.

Об этом в среду, 30 апреля, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Что сказал Зеленский

Зеленский отметил, что вскоре состоятся новые дипломатические переговоры, над подготовкой которых уже работает украинская сторона вместе с международными партнерами.

"Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет", — сказал президент.

Глава государства также сообщил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни, поздравив его с победой на выборах. Политики обсудили сотрудничество в рамках председательства Канады в G7, в частности — вопрос санкций против России, усиление системы ПВО для Украины и дипломатические инициативы. Зеленский пригласил Карни посетить Украину.

Кроме того, украинский лидер встретился с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Темой обсуждений была поддержка Украины в Европе и необходимость прекращения огня минимум на 30 суток.

"Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", — подчеркнул Зеленский.

Между тем глава государства заслушал доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова и Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и дальнейших действиях украинских Сил обороны.

Отдельно президент поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и отметил их службу государственными наградами.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий отдельные вопросы надомной и дистанционной работы.