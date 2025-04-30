Обращение Зеленского 30 апреля — президент заявил о переговорах

Зеленский в обращении заявил о переговорах в ближайшее время
Вскоре состоятся новые дипломатические переговоры, над подготовкой которых уже работает украинская сторона. Главным приоритетом остается безопасность.
Об этом в среду, 30 апреля, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский
Зеленский отметил, что вскоре состоятся новые дипломатические переговоры, над подготовкой которых уже работает украинская сторона вместе с международными партнерами.
"Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет", — сказал президент.
Глава государства также сообщил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни, поздравив его с победой на выборах. Политики обсудили сотрудничество в рамках председательства Канады в G7, в частности — вопрос санкций против России, усиление системы ПВО для Украины и дипломатические инициативы. Зеленский пригласил Карни посетить Украину.
Кроме того, украинский лидер встретился с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Темой обсуждений была поддержка Украины в Европе и необходимость прекращения огня минимум на 30 суток.
"Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", — подчеркнул Зеленский.
Между тем глава государства заслушал доклады руководителя ГУР Кирилла Буданова и Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и дальнейших действиях украинских Сил обороны.
Отдельно президент поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником и отметил их службу государственными наградами.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий отдельные вопросы надомной и дистанционной работы.
Читайте Новини.LIVE!