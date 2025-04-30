День прикордонника України — Зеленський вручив нагороди воїнам

Володимир Зеленський вручає нагороду воїну. Фото: ОП

В Україні у середу, 30 квітня, відзначають День прикордонника. Президент України Володимир Зеленський привітав військових ДПСУ з їхнім професійним святом.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Сьогодні День нашої вдячності кожному й кожній, хто служить у лавах Державної прикордонної служби України. Відзначив державними нагородами воїнів-прикордонників з нагоди їхнього професійного дня", — зазначив президент.

Він наголосив, що це тисячі воїнів, які захищають кордон та разом з усіма іншими складовими Сил оборони тримають фронт. Також прикордонники постійно протидіють ДРГ ворога та контролюють ситуацію та рух російських сил поблизу нашого кордону.

Зеленський відзначив блискучу роботу розвідки ДПСУ та ефективність підрозділів, які працюють із дронами. Крім того, значну роботу та стійкість показують штурмові бригади "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт" і загін "ДОЗОР".

Водночас йдеться й про Сумський, Харківський, Чернігівський, Херсонський прикордонні загони та підрозділи Морської охорони, а також прикордонні комендатури швидкого реагування Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського, Білгород-Дністровського загонів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський вручив посмертні нагороди рідним полеглих оборонців.

А під час візиту до Дніпра 2 квітня президент вручив нагороди військовим, які перебували в госпіталі.