День пограничника Украины - Зеленский вручил награды воинам

Владимир Зеленский вручает награду воину. Фото: ОП

В Украине в среду, 30 апреля, отмечают День пограничника. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных ГПСУ с их профессиональным праздником.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Зеленский поздравил пограничников

"Сегодня День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины. Отметил государственными наградами воинов-пограничников по случаю их профессионального дня", — отметил президент.

Он отметил, что это тысячи воинов, которые защищают границу и вместе со всеми другими составляющими Сил обороны держат фронт. Также пограничники постоянно противодействуют ДРГ врага и контролируют ситуацию и движение российских сил вблизи нашей границы.

Зеленский отметил блестящую работу разведки ГПСУ и эффективность подразделений, работающих с дронами. Кроме того, значительную работу и устойчивость показывают штурмовые бригады "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт" и отряд "ДОЗОР".

Вместе с тем речь идет и о Сумском, Харьковском, Черниговском, Херсонском пограничных отрядах и подразделениях Морской охраны, а также пограничных комендатурах быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского, Белгород-Днестровского отрядов.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 4 апреля Зеленский вручил посмертные награды родным павших защитников.

А во время визита в Днепр 2 апреля президент вручил награды военным, которые находились в госпитале.