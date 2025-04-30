Зеленський підписав закон 4339-IX про дистанційну роботу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 10164-1. Він врегульовує окремі питання надомної та дистанційної роботи.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України.

Реклама

Читайте також:

Зеленський підписав закон про дистанційну роботу

У пояснювальній записці до закону вказано, що через воєнні дії деякі заклади загальної середньої освіти змушені працювати у змішаному форматі навчання (очно-дистанційному), що ускладнює ситуацію для батьків, коли вони перебувають на роботі, а дитина навчається дистанційно.

Закон передбачає можливість для батьків, які мають дитину віком до 14 років, що навчається дистанційно, за згодою з роботодавцем перейти на надомну або дистанційну форму роботи.

Крім того, тепер надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Також законом передбачено підвищення рівня соціального захисту працівників, які працюють дистанційно.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон щодо виплат родинам полеглих добровольців. Документ з підписом президента надійшов до Верховної Ради України 29 квітня 2025 року.

Крім того, Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює порядок надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих захисників і захисниць України. Документ №4351-IX визначає ключові умови для отримання такого статусу та фінансової підтримки.