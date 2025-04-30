Зеленский подписал закон 4339-IX о дистанционной работе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10164-1. Он регулирует отдельные вопросы надомной и дистанционной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

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В пояснительной записке к закону указано, что из-за военных действий некоторые учреждения общего среднего образования вынуждены работать в смешанном формате обучения (очно-дистанционном), что усложняет ситуацию для родителей, когда они находятся на работе, а ребенок учится дистанционно.

Закон предусматривает возможность для родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, который учится дистанционно, по согласию с работодателем перейти на надомную или дистанционную форму работы.

Кроме того, теперь надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.

Также законом предусмотрено повышение уровня социальной защиты работников, работающих дистанционно.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о выплатах семьям павших добровольцев. Документ с подписью президента поступил в Верховную Раду Украины 29 апреля 2025 года.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших защитников и защитниц Украины. Документ №4351-IX определяет ключевые условия для получения такого статуса и финансовой поддержки.