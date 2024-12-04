Протести у Грузії — Зеленський анонсував санкції проти грузинської влади

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Дії нинішньої грузинської влади є ганебними. Уряд веде країну до очевидної залежності від Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 5 грудня.

Читайте також:

Санкції проти влади Грузії

За словами Зеленського, грузинський уряд веде країну до очевидної залежності від Росії, що є загрозою для національних інтересів та незалежності Грузії.

Президент підкреслив, що коли в Москві хвалять грузинську владу, це чітко вказує на те, для кого працюють в Тбілісі і хто стоїть за розгоном протестів.

"Сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", — наголосив український лідер.

Зеленський додав, що Київ готує юридичну відповідь і працює з європейськими та іншими міжнародними партнерами.

"Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Я доручив підготувати відповідні санкційні рішення", — підсумував президент.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, у Грузії сьому ніч поспіль тривають протести проти рішення уряду призупинити процес євроінтеграції. Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, використовуючи спецзасоби, та проводять масові затримання. Серед затриманих на проспекті Чавчавадзе у Тбілісі опинився один з лідерів коаліції "За зміни" Зураб Гірчі Джапарідзе.